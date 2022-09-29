美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）28日在訪問日本期間，在橫須賀美軍基地的神盾艦Howard號發表演說時指出，美國將無所畏懼地持續在此區域進行國際法所允許的各種自由航行及飛行任務，也將持續支持台灣的自我防衛能力。外交部發言人歐江安今天表示，我方將進一步深化台美緊密安全夥伴關係，共同維護印太地區的和平與穩定。

賀錦麗演說指出，中國利用美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，對台灣進行前所未見的軍演，以及一系列破壞區域穩定的行為，試圖片面改變兩岸現狀。美國反對中國片面改現狀的行徑，也相信台海和平穩定是自由開放印太區域的關鍵。

賀錦麗表示，美國將無所畏懼地持續在此區域進行國際法所允許的各種自由航行及飛行任務，也將持續支持台灣的自我防衛能力，這是美國一貫的政策；台灣是蓬勃的民主政體，在科技及衛生等議題上對全球作出貢獻，美國將持續深化與台灣的非官方關係。

賀錦麗副在演講中明確指出，中國正在削弱以規則為基礎的國際秩序，藉由軍事及經濟能力脅迫並恫嚇鄰國。她更詳細地重申美國對台灣的堅定承諾，以及對強化台美關係的支持，同時肯定台灣民主制度及台灣對國際社會所做的貢獻。

歐江安說，外交部誠摯感謝拜登政府高層官員近日在國際場域，不斷公開重申友台、挺台的言論與具體行動。

歐江安強調，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略；我方也將進一步深化台美緊密安全夥伴關係，共同維護印太地區的和平與穩定。