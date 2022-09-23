新竹市政府23日指出，莫德納次世代雙價疫苗7975劑將於24日到貨，作為追加劑（第3劑、第4劑、第5劑）使用，今起開放預約，優先開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，提醒符合施打資格者盡快接種。

代理市長陳章賢說，新竹市防疫表現獲市民及中央肯定，去年5月成立大型戶外疫苗施打站，同年6月也是全國第一為長輩造冊施打疫苗的縣市，疫苗施打成效獲衛生福利部疾病管制署Covid-19疫苗施打7獎肯定。

莫德納次世代雙價疫苗7975劑即將在明天到貨，市府衛生局指出，為加強防護市民健康，疫苗抵達後立即分配至各醫療院所進行施打作業，共推動4家醫院、29家診所及3區衛生所進行服務，並為43間符合條件的機構族群施打。

截至今日，新竹市65至74歲民眾第一劑施打率達91.4％、第二劑89.3％、追加劑82.5％；75歲以上第一劑施打率84.3％、第二劑80.2％、追加劑71.1％，達全國排序前5名，目前全年齡層共累計140萬劑次疫苗接種。

市府指出，民眾欲接種次世代疫苗，除了馬偕醫院周二、四下午診、國泰周四下午診、國軍醫院周二下午診之外，還有南門醫院周一至周五每日上午專診，並同時擴充三區衛生所每周一、三、五上午9點至11點提供接種服務。

衛生局指出，次世代疫苗的保護力更能對抗Omicron變異株，根據莫德納提供給食藥署的資料指出，次世代疫苗的中和抗體效價是原始疫苗的1.68倍，只是持續保護時間可能會比較短，因此呼籲市民朋友，COVID-19病毒株不斷地在變異，一定要將疫苗「打好打滿」，保護自己也守護家人健康。