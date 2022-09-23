莫德納次世代疫苗明天開打，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝透露，下周還會有一批疫苗到貨，疫苗絕對足夠，希望大家踴躍施打。
我國採購莫德納次世代BA.1雙價疫苗，首批已於16日抵台，明天起在各縣市開打；第二批80.3萬劑也在18日抵台，預計10月起配送至各縣市政府。王必勝表示，第三批疫苗預計下周到貨，次世代疫苗絕對足夠，希望大家踴躍施打。
根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，次世代疫苗將優先提供提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，視接種情況再開放第二階段對象，包括醫事人員、機場港埠、航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。
另外，國內已採購1萬劑Evusheld單株抗體供免疫低下族群使用，首批1728劑已於9月6日抵台。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前已使用138人份，庫存還有1590人份，估計還可使用4個月以上。
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