秋冬疫情難測，新北市開放第六期新冠疫苗預約接種，預約日期28至30日，10月1日至9日開打；另公費流感疫苗第1階段也將在10月1日開打。新北市衛生局表示，中央建議流感疫苗可和肺炎鏈球菌疫苗或新冠疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，民眾有疑慮可諮詢醫師評估，盡早接種可及早獲得保護力

新北市衛生局表示，第六期新冠疫苗接種對象為6個月-11歲孩童莫德納、BNT1~2劑；12-17歲青少年BNT1~3劑；50歲以上成人莫德納1～4劑；65歲以上長者雙價次世代疫苗第3～5劑（追加劑）；6個月～小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

另外今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

衛生局指出，據疾病管制署資料，近期醫院檢出流感陽性數明顯增加，門急診類流感就診人次逐漸上升，在2個月內增幅達到6成，類流感急診就診病例百分比亦高於近兩年，顯示社區流感疫情正在逐漸升溫，因此，民眾對於今年的流感疫情絕對不能輕忽，需要更加謹慎面對。

衛生局呼籲民眾，接種流感疫苗無疑是最佳的防疫方法，今年新北市購買95萬9500劑四價公費流感疫苗，除中央規定的公費對象外，新北市自購流感疫苗，將設籍本市之中低收、低收及身心障礙者、6至18歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、協助衛生單位之第一線工作人員、本市產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員、托育人員（含居家型保姆）及本市客運司機（客運公司營運地於新北市）等納為擴大對象。

另外，71歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，以及設籍新北65歲以上(55歲以上原住民)從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗民眾，還可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗，雙管齊下，雙重保護。

衛生局表示，新北市自10月1日提供「新北市疫苗預約系統預約接種」、「680間合約院所」、「社區設站」及「安排專業醫護團隊進入學校、幼兒園、長照機構集中接種」多元管道方式便利民眾接種，由於疫苗接種後需2-4週才能形成最佳的防護效果，等到流行時才接種往往會來不及，為降低疾病威脅，民眾應儘早施打。