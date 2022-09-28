邊境「0+7」將在10/13上路，國內防疫措施逐步解封，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，最近各種感染症齊發，兒童急診已人滿為患，對此，小兒科醫師張博揚也指出，診所病人眾多、群魔亂舞，比起確診，反而是「舊感冒病毒、病菌」把大家整得翻來覆去。

張博揚今在臉書表示，如同他在第一線的觀察，診所病人群魔亂舞，但這是必經之路；他表示，看見有打新冠疫苗的小朋友如果確診，病情反相對輕微。那些傳統的「舊」感冒病毒病菌，反而整得大家翻來覆去，提醒秋冬流感流行期即將到來，下個月流感疫苗開打，記得趕快打。

中央流行疫情指揮官王必勝表示，由於前兩年新冠疫情防疫作為較強，今年社會已進入大鬆綁階段，推測年底的流感疫情會比去年還要嚴重，且流感症狀與新冠病毒類似不易辨認，呼籲國人踴躍接種疫苗共同防疫。王必勝說，流感疫苗與新冠疫苗可同時接種在不同手臂，也可在新冠疫苗的任一間隔接種。

疾管署規劃，公費流感疫苗10月1日起分階段開打，第一階段是醫事人員、65歲以上長者、孕婦、高中以下學生等10類人。第二階段開放50歲以上無高風險慢性病成人，11月1日開打。