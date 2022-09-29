新冠疫情延燒至今將近3年，我國終於將在10月13日邊境解封，不過有專家擔心隨著國門大開，過去因防疫而銷聲匿跡的流感疫情將死灰復燃，甚至可能因免疫負債（Immunity debt），釀成流感大流行，呼籲民眾趕緊在秋冬來臨前，踴躍接種流感疫苗。

所謂免疫負債，指的是當防疫做的太好，會讓人體在流感或其他病毒的暴露機會變少，導致人體沒有機會產生相對應的免疫力，因此一但接觸到病毒就容易遭感染，症狀也會很明顯，甚至引發重症，台大小兒部感染科醫師呂俊毅示警，今年冬天有九成機會引發各種呼吸道病毒的反撲，尤其又以抵抗力弱的幼兒為高危險群。

呂俊毅指出，雖然過去兩年有許多專家都擔憂秋冬會讓流感、新冠疫情雙箭齊發，但最後都沒有成真，但今年因各國都已邊境解封，加上台灣也將於10月13日開放0＋7，因此可以預估今年會有9成以上機會發生各種呼吸道病毒的反撲。

呂俊毅觀察，從今年初南半球的疫情即可看出有流感疫情再起的現象，例如澳洲過去流感季都發生在6至9月，但截至6月為止，澳洲就已通報超過八萬例的流感病例，其他如南非、智利、巴西等南半球國家，也都有類似激增的情形，就連南韓最近也睽違三年首度發布流感示警。

呂俊毅也說，不僅流感疫情該擔憂，就連RSV病毒都很可能會反撲，最近在紐西蘭、日本都發現RSV疫情大爆發，這種病毒又以嬰幼童首當其衝，加上沒有疫苗可打，家長應該嚴加防範。

呂俊毅提醒，預防流感最佳的方式便是接種流感疫苗，根據美國疫苗接種諮詢委員會的數據顯示，流感疫苗可降低高達39％的感染風險，但仍有不少民眾對流感疫苗有迷思，例如擔心疫苗副作用等，不過流感疫苗是相當成熟的技術，家長可放心讓孩童接種。

呂俊毅強調，年紀越輕的孩子抵抗力越差，若不透過疫苗提高免疫力，感染後反而容易成為重症，包括心肌炎、肺炎、腦炎或續發性細菌感染等，統計也顯示，流感對嬰幼兒的嚴重度不亞於新冠病毒，因此呼籲家長應踴躍讓孩童接種疫苗增強保護力。