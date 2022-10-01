苗栗縣長徐耀昌1日上午前往文華國小大型接種站關心長輩打苗。（謝明俊攝）

苗栗縣政府衛生局1日在全縣開設8個大型接種站，打氣相當熱烈。（謝明俊攝）

苗栗縣政府衛生局1日在全縣開設8個大型接種站，打氣相當熱烈。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌親自帶領施打流感疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌呼籲民眾踴躍施打流感及新冠疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌1日上午前往文華國小大型接種站關心長輩打苗。（謝明俊攝）

秋天屆臨，也是流感流行季節，近期國內流感似有上升趨勢，苗栗縣政府1日特別在全縣開設8處大型接種站，替民眾施打流感及新冠疫苗，衛生局解釋一次打兩種不同疫苗，可以分在兩個手臂施打，由於流感疫苗是副作用小的減毒疫苗，所以兩種疫苗不會相互作用，苗栗縣長徐耀昌一早就到苗栗市文華國小接種站探視打苗長輩，並率先施打流感疫苗，希望長輩們身體康健。

以往秋天到來流感感染情況增加，衛生局都會呼籲長輩接種流感疫苗，以防大流行發生，近2年因新冠疫情要求民眾外出都要戴口罩，使得民眾感染流感的情況大減，但今年入秋以來，衛生單位查覺流感似乎有流行起來趨勢，加上近期中央可能開放邊境，出現所謂「流感大年」，加上新冠疫情並未結束，兩種疫情合併威脅，將會對民眾重症風險提高3成。

過去民眾接種流感疫苗，多半是前往各地鄉鎮市衛生所施打，今年為了服務長輩，苗栗縣政府衛生局特別安排1日在全縣開設8個大型接種站，鼓勵所有長輩踴躍來施打，並安排一次可施打流感及新冠疫苗，以提升雙效免疫力。

衛生局疾管科長陳淑珠說明，流感疫苗是屬減毒疫苗，副作用相當小，民眾2個手臂分別施打2種疫苗，不會造成身體過多副作用，今年苗栗縣共購入13萬零8百劑的4價公費流感疫苗，從1日起開打，第一階段施打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者，6個月以上至高中職3年級學生等。

苗栗縣長徐耀昌1日一早就前往苗栗市文華國小活動中心關心長輩們施打疫苗情況，文華國小接種站打氣相當熱烈，數百名長輩一早就前來排隊打苗，徐耀昌也向在場長輩提前預祝重陽節快樂。