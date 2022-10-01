台灣即將開放國門，外界憂心新冠及流感雙病毒「夾殺」？中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬1日表示，門診已漸有流感確診病例，仍屬夏日流感；評估台灣實際確診超過千萬，大部分人已有抗體，還不至於「夾殺」。台中市衛生局長曾梓展指出，雖擔心稍有微幅波動，但不會太高，兩人都認為，口罩仍要帶好，明年春天再討論口罩政策，比較安全。

中區傳染病防治醫療網指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，最近門診逐漸出現流感確診病例，仍屬台灣每年7至9月間的夏日流感，主要是來自南半球民眾回台，今年還算較輕微，台灣標準的流感季是在1月至3月間，目前新冠病例仍不少，但還不至於會發生流感與新冠雙病毒「夾殺」狀況，他呼籲，民眾口罩至少要戴到明年流感季後，比較安全。

黃高彬表示，流感與新冠肺炎症狀非常類似，施打流感疫苗另個重要意義，是有助研判是否感染新冠肺炎，以免影響就醫即時性。兩者鑑別相當重要，醫療界去年、前年透過分子生物檢查區分，尤其大流行階段，病人進醫院須同時篩檢兩種病毒。

至於國門即將10月13日大開，是否衝擊疫情？黃高彬表示，台灣新冠肺炎確診病例超過600萬，評估實際確診應超過千萬人，大部分人已有抗體，相對會比較好一點，可跟上世界腳步開放。

黃高彬以日本為例說明，日本新冠疫情在今年8月底達到高峰，在1、2周後即宣布開放國門；台灣在疫情高峰後的2、3周開放，應不用太擔心「夾殺」的現象。

曾梓展指出，全台昨天9月30日確診5700人，比上周多約近千人，成長約2成，屬高原期的起伏，中央將大開國門，雖擔心會有微幅波動，但大部人已施打疫苗，有免疫力，只要戴好口罩較不會出現「夾殺」，等明年春天再討論口罩政策，飛沫傳染疾病都會減少。