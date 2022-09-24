疫情圖示(新竹縣府提供)

中央24日公布新竹縣新增1062例確診案例，分別為481名男性、581名女性，年齡分布在0歲至99歲，12歲以下153位、65歲以上98位，18歲至64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1386人，居家照護列管4782人，今年累計確診166396人。

新增確診者分布在竹北市425例、竹東鎮205例、湖口鄉114例、新豐鄉87例、新埔鎮73例、關西鎮43例、芎林鄉44例、橫山鄉18例、寶山鄉21例、北埔鄉15例、峨眉鄉7例、尖石鄉6例、五峰鄉4例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局提醒，首場65歲以上長者及18歲以上免疫不全及免疫力低下者，接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗社區接種專案，25日上午9時至12時由新仁醫院團隊在竹北市中興里集會所，請長輩以預約時間前往，避免擁擠群聚及久候。

另外，13鄉鎮市衛生所開設假日Moderna次世代雙價疫苗接種專案，也同步在25日上午8時至16時30分，提供65歲以上長者Moderna次世代雙價疫苗，嬰幼兒至成人各類疫苗接種，總共3550位名額，以隨到隨打及網路預約方式服務民眾，詳細接種時間及地點請至新竹縣疫苗預約入口網社區專案查詢。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057＆sms=10066

新仁醫院疫苗預約入口網：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5437