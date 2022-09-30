新竹縣政府今年6月底率先在竹北市推出YouBike2.0，9月25號為止，每輛車周轉率5.04，高居全國第2名，僅次於已推動13年的台北市，使用率也近16萬人次。目前縣府持續盤點熱門站點騎乘路線，改善站點周邊標誌標線，預計2023年YouBike2.0將前進竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉設置站點。

縣府與微笑單車共同宣布建置YouBike 2.0後，針對站點設置位址，為蒐集民眾意見，也於網站設置民眾反應專區，回應民眾意見、簡化流程，並在短短108天完成建置竹北市50站，提供400輛車，站點的設置兼顧民意需求及營運效益，成就了3個月15萬9070人次的高使用率佳績。

YouBike在新竹縣已超越休閒，成為上班、上學、購物、辦事的短程交通工具。交旅處說，統計使用率前5高的站點，分別是台鐵六家站、遠百竹北、竹北車站前站、水圳森林公園、竹北車站後站。為鼓勵民眾騎乘租借，至2022年底前，前30分鐘縣府補貼5元，等於民眾只要負擔5元。

在啟用YouBike營運後，縣府一併推行公共自行車傷害險，提醒民眾辦理會員註冊時，除了填寫實名資料，並記得點選加入自行車保險，保費由縣政府買單，有理賠申請或相關保險疑義可向國泰產險公司洽詢（電話：0800-212-880），若有YouBike會員相關問題可向微笑單車洽詢（電話：03-659-1122），將會有專業人員提供協助。若違反交通規則發生事故，將不予理賠。