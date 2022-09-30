台灣帕金森病友權益促進會發起「誰帕誰、徒步環島」活動，鼓勵帕金森病友在伴走志工安全陪伴下用健走杖站起來，也能有自信的走出去玩，民進黨新竹縣長參選人周江杰獲邀擔任新竹站站長，30日清早和參加活動的帕金森病友們健走竹東河濱公園，其中成員也包含他罹病20多年的岳母。

「誰帕誰、徒步環島」活動24日從台北大安森林公園出發，預計用2個月的時間逆時針完成分站式環島。30日來到新竹，周江杰和參加活動的帕金森病友們健走竹東河濱公園，健走結束後也特別為環島團安排了槌球、定向越野及客家童玩、擂茶DIY等豐富的體驗活動。

擔任新竹站長的周江杰表示，活動沒有華麗鋪張的排場，也沒有大大小小的補助款，從發想、籌畫、全台的串聯，完全都是仰賴病友的熱情與傻勁，以及受此精神感召的志工群們協助，終於才得以實現成行。希望透過這樣的活動，鼓勵更多的帕友勇敢走出來，凝聚全台病友的感情，也讓社會大眾對於帕金森氏症有更多的了解與關懷。

周江杰強調，陪伴病友健走的最好伴走志工就是家人，所以新竹站這一場，他陪同罹患帕金森氏症20多年的岳母一起來走，希望她在家人的陪伴下，越走越健康、越走越有活力。

此次活動場地在竹東河濱公園，周江杰表示，竹東河濱公園位在新竹縣母親之河頭前溪旁，仿造天然溼地，透過各個水質生態治理池，淨化竹東鎮排入頭前溪的家庭汙水，生態資源也相當豐富，獲得環保署認證為環境教育設施場所。活動安排在當地舉辦，相信可以讓參加的病友和伴走志工身心療癒，他當選縣長後也會充分運用新竹縣的好山好水來發展觀光。