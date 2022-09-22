首批莫德納次世代雙價疫苗到貨，基隆市長林右昌22日公布，基隆市政府將於24日下午起，除合約院所外，另外也在基隆港務分公司開設大型疫苗接種站，供民眾施打。

林右昌表示，基隆市22日確診人數有822例，他再度提醒民眾應落實防疫指引，完整接種疫苗是防疫重要環節。對此，基隆市府將於24日下午起，開設大型接種站，提醒符合施打資格的民眾，儘快接種提升保護力。

次世代雙價莫德納大型接種站將自9月24日下午1時30分到4時30分、9月25日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分開設，地點在基隆港務分公司中正路側一樓。

衛生局表示，莫德納雙價疫苗接種作業，分兩階段開放提供作為追加劑接種使用，基隆市政府除安排本市合約院所，自9月24日下午起，開始提供民眾專診預約接種服務外，並開設大型接種站，加速提供符合第一階段接種市民，完成疫苗接種。

衛生局叮嚀，第一階段施打對象，優先提供65歲以上長者、長照機構住民(入機構接種)，18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(需檢附醫師證明)，接種追加劑使用。接種時攜黃卡、健保卡，若確診COVID-19染疫未滿三個月者，暫緩接種。