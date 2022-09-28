民進黨基隆市長候選人、立委蔡適應獲公督盟評鑑優秀立委，且還是第一名立委，他表示有自信能夠無縫接軌，讓市政規劃延續，「我會努力接棒基隆、延續光榮！」

蔡適應今（28）日在臉書指出，基隆市長林右昌以「I❤️基隆」、「做一個驕傲的基隆人，林右昌市長不分黨派與政治立場，找回城市的光榮感，振興基隆、改造基隆」等口號，推動基隆市政改變，幫基隆人重新建立城市光榮感，而自己也期待市政的發展能夠延續下去，因此提出「基隆❤️ING、基隆進行式」。

「我認為基隆正在進行的翻轉、不能中斷！」蔡適應強調，「我愛基隆」是一個需要被持續進行的工作，基隆市民期待城市改變，期待新的公共建設投入，更期待一個有城市願景的接班者，而他身為台北大學都市計畫博士，有自信能夠讓市政規劃延續，讓市政工作可以無縫接軌，「基隆的改革會繼續走下去，有右昌、有適應，基隆人不走回頭路。」