有愛城市！不只尋求翻轉基隆執政爭取變天，也要為在地市民謀求更好發展願景。國民黨基隆市長候選人謝國樑與企業家苗豐強、王伯元、盧超群、林伯實，以及交通部前部長葉匡時等名宿會談，分享如何讓基隆可以引進產業，並利用「天使券」讓更多在地商家願意參與，形成正向循環，打造基隆成爲「有愛城市」。

謝國樑今(4日)在臉書發文表示，今天中午很開心跟幾位台灣重要的企業家分享，如何讓基隆可以「引進產業」，以及打造基隆成爲「有愛城市」的一個城市藍圖和計劃。在場的企業家前輩，包括：全國工業總會理事長苗豐強、怡和創業投資集團董事長王伯元、鈺創科技董事長盧超群、我的二舅實聯集團總裁林伯實，以及葉匡時前部長。

他提到，在這一場會談中，包含在座的企業家，其實對基隆也有帶來就業機會的貢獻。謝國樑一方面非常感謝他們，另方面也告訴大家未來於五堵、六堵這塊區域，都會成爲基隆大型的就業基地。

謝國樑還提出，要打造亞洲最有愛的城市，要對基隆的弱勢朋友進行關懷，要利用「天使券」讓更多在地商家願意參與，形成「正向循環」。這些公益服務，謝國樑也在會談中告訴在場的企業界朋友及前輩們，未來有機會的話，可以來認購這樣的天使券，讓這些企業夥伴及他們的同仁，可以有機會到基隆旅遊、來走走看看，共同打造一個美好、有愛的城市願景。