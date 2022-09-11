藝人楊丞琳近日於大陸節目表示小時候在台灣因家貧，沒吃過什麼海鮮，被內政部做哏圖酸而引發砲轟。農委會主委陳吉仲日前也跟風發照片酸「害我們忍不住中午來一碗海鮮麵」。民眾黨發言人、台北市議員候選人楊寶楨11日忍不住在《新聞大白話》節目直批，陳吉仲應該把農委會份內的工作做好，而不是一邊講「不希望任何人挨餓」的漂亮話，一邊又沒有能力讓蛋價、物價穩定安撫民心，只會講一些意識型態的風涼話。

楊寶楨表示，「我覺得現在政府有點太誇張，不知道他們是不是預算太多，一直在做哏圖酸國民，我覺得這是一個非常不可取的事情。前幾天『笑死』的哏圖是內政部做出來的，竟然帶頭在網路上霸凌楊丞琳，霸凌一個市民、國民，這合理嗎？他已經被批評到不行了，把那一句刪掉了。欸？農委會還屢試不爽喔，是預算太多，1450花不完是不是？網路上都已經給你們一個數位發展部，到底還想怎樣？」

「都已經變成東廠了，還不夠，還要用部會來酸國民。」楊寶楨說，「像陳時中還要在那邊提告，是吃飽太閒嗎？是沒有其他事情做了，不能對人民好一點嗎？我覺得陳吉仲有一個問題，他已經身兼國防跟外交的功能，連農委會自己的事情他都做不好。他6月的時候講說，不希望有任何一個人挨餓到，7月份蛋價漲了2塊錢，當時農委會說，因為需求有點大，微幅的調漲其實有助產銷穩定。」

楊寶楨指出，「你一邊講這樣，一邊說希望有人零挨餓，這不是矛盾嗎？你的邏輯在哪裡？我覺得你不要裝得一副你的格局好像是要去選院長，還是選總統，你把你自己份內的事情做好再說。現在物價已經漲成這樣，人民苦不堪言，我們自己在市場上掃街，很多老闆都非常無奈，因為他已經幾十年沒漲價過，但真的已經沒辦法再忍了，漲個2塊、3塊錢就被顧客批評到不行，說你怎麼這樣，但沒辦法，再不漲價下去他活不了。」

「可是一漲價顧客又走掉，你要人加怎麼辦？」楊寶楨強調，「你還在那邊說風涼話，你不要只是講那口號，卻做不了事情。我覺得民進黨不要這樣，很多口號弄得很煽情，一直去煽動一些意識型態，但真正叫你去做事的時候，你的執行力到底在哪裡？請你直接展現給我們看。」