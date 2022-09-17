高揚凱喊話，民進黨政府不要以為年輕人好騙、好消費，陳時中「不要再玩了」。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱（左二）表示，將透過資、產、育、新四箭，打擊惡性通膨，解決大學生失業「躺平族」問題。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

擺脫低薪魔咒，促進就業發展刻不容緩，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱主張「資、產、育、新」四箭，台北市面臨高物價、低薪水與通膨的惡性循環，需要有能力解決問題的人站出來；高揚凱喊話，民進黨政府不要以為年輕人好騙、好消費，陳時中「不要再玩了」，從紅酒高歌到同志舔耳，吃小吃、拔竹筍後，又跑去廁所偷窺，市民不需要四處調酒玩樂的市長。

高揚凱表示，青年低薪，薪水漲不過通膨物價，不僅壓力山大，更是國安層級的問題；高說，將結合過去在商界經營管理的經驗，協助政府落實引進外資進度、監督產業實質升級，並以「企業需要導向」的人才培育方式改革，輔導青年創新創業。

高揚凱表示，將透過資、產、育、新四箭，打擊惡性通膨，解決大學生失業「躺平族」問題，他有信心，憑藉自己在企業界多年的實務經驗，為台北市創造更多的商機與經濟成長。

高揚凱指出，根據主計處最新統計，今年5月份全國平均失業率為3.68％，其中15-24歲者失業率達11.78％，而20-24歲者失業率更高達12.16％，平均每8位青年中，就有一位處於失業狀態。

高揚凱批評，反觀陳時中除了搞偷窺性騷擾，能不能做點正事？針對青年就業，首都台北市的政策在哪裡︖如何招商引資，持續創造就業機會︖跌落「防疫神壇」的陳時中一點辦法也沒有，加上幕僚多半來自官二代、政三代，與人民距離遙遠，高高在上，絕不是台北市民需要的市長與團隊。

高揚凱表示，國民黨立法院黨團預計於下周一至台北地檢署，正式提告陳時中瀆職，於衛福部長任內未積極妥善的爭取疫苗，採購過程充滿行政傲慢與黑箱作業，導致國人遭受健康危害甚至死亡，國民黨盼借助司法力量還原真相。

高揚凱說，除了掛出看板籲請台北選民「用選票封存陳時中30年」之外，也將持續打假揭弊，讓擅長玩政治話術的陳時中無所遁形。

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