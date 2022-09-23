資深媒體人黃光芹昨天直言，若民進黨台北市長參選人陳時中當選，媒體人周玉蔻將成「背後靈」，國民黨台北市議員徐巧芯今天也說，陳時中的仇恨值已經夠高，他認為周玉蔻的仇恨值高出更多，兩個人加在一起，就是台北市民「恐懼的總和」，這就是為什麼國民黨台北市長參選人蔣萬安的民調會逐漸拉開的原因。

徐巧芯在臉書說，「周玉蔻是一個完美的反派，能讓所有與之對抗的人都成為超級英雄。」最近媒體上看到蔣萬安的民調維持領先，並且跟第二名開始拉開距離，最主要就是「投給陳時中，就是支持周玉蔻」已經開始發酵。

徐巧芯指出，但老蔻不知道自己會害到整個民進黨，開始抹人家裡的私事，蔣萬安在選舉，扯他家人的私事、道人是非八卦，這種打法是打選戰裡面最low的一種。

徐巧芯直言，陳時中又很難切割，因為陳時中三年來接受周玉蔻「專訪」12次，擔任指揮官期間多次護航老蔻放防疫消息，「老蔻放疫情假消息是全台灣唯一不會被罰的。」且老蔻痛罵慈濟當天，陳時中還接受專訪附和。

她表示，民眾會擔心，如果陳時中當選，老蔻就是垂簾聽政的玉蔻太后，甚至台北市民的納稅錢也會成為放言的零用錢。交換的條件就是，得到一個政治打手。

徐巧芯說，陳時中的仇恨值已經夠高，雖然沒人幫老蔻做仇恨民調，但她個人認為顯然會高出更多，兩個人加在一起，就是台北市民「恐懼的總和」，這就是為什麼蔣萬安的民調會逐漸拉開的原因。

她點評，最近綠營側翼明顯失控，瞎挺小智、攻擊慈濟、攻擊宏碁、攻擊候選人家人的私事，一次次的翻車，但又一次次進攻，多行不義必自斃，所有反對民進黨的怒氣，會在年底一次發洩，用我們每一個人神聖的選票。