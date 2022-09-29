國民黨台北市長參選人蔣萬安昨拋動物福利政見，提出推廣定型化寵物醫療保險契約、優化「寵物友善公車」、試辦「捷運寵物車廂」，民進黨參選人陳時中不甘示弱，於昨晚跟進提出寵物政見。蔣萬安29日笑說，如果陳時中要拿香跟著拜也好，但他的執行力絕對比對方好。

蔣萬安近期提出許多政見，包括寵物友善、長照社福等，昨還承諾上任1年內會讓大巨蛋完工，卻遭陳時中批評從他擔任立院疫苗調閱小組召集人的表現來看，很難相信這些話會成真。

對此，蔣上午前往位於自己立委選區的濱江市場掃街時說，他已經很清楚提出具體做法，包括中央速審、業者速改、市府定期公布進度，還酸說如果陳時中做不到就無需批評找藉口，「我們立法院給你上千億防疫預算，連疫苗都買不到，還要靠民間靠外來捐贈，這到底是什麼吹牛行政經驗？」

對於陳時中跟進拋出寵物友善政策，誓言提升寵物公園的數量及品質、加開寵物友善公車路線等，蔣萬安說，好的政策沒有專利，好的政策歡迎大家來學，如果陳時中要拿香跟著拜也很好，但他的執行力絕對比對方好。

此外，台北市長柯文哲自稱沒養網軍，如今卻發生「新竹媽媽」遭柯粉出征，柯的前攝影官還爆料對方操縱網軍還會「看平板暗笑」。蔣表示，有沒有網軍其實人民都看得很清楚。至於中正紀念堂論壇臨時取消是否會認為任何事都被抹上政治口水，他則認為，主辦單位應說明為什麼要舉辦和為什麼要取消。