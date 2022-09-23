民進黨台北市長候選人陳時中今參訪星宇航空總部，並拜會董事長張國煒。陳時中表示，今天主要是請教張董事長如何帶領員工度過這次疫情；被問到是否會邀請其他候選人？張國煒說，「基本上我們不會主動邀約，這次是陳部長主動來關心」。

陳時中今受訪指出，今天之所以拜訪星宇航空，主要是因為疫情漸漸要過去，疫後經濟的振興也正要展開，而在疫情發生的這幾年，星宇航空是很有韌性的企業，令人感佩。

陳時中也表示，張國煒董事長非常有理想、有高度，因此今天特地拜會張董事長，談談他對企業維持韌性的思考，並請教張董事長如何帶領員工度過這次疫情，以及對未來發展的規劃，這些都很值得參考。

針對媒體關心陳時中的參訪行程，張國煒表示，陳時中在任中央流行疫情指揮中心指揮官時，也非常關心觀光業者發展，而現在陳時中卸下指揮官，還是關心觀光業復甦力道，對他來說沒有政治問題，他很歡迎陳時中前來座談關心後疫情時代觀光業的發展。

張國煒提到，星宇航空在疫情這幾年間，努力做好公司內部的優化，就是在等待疫情結束、國門開啟的這一刻。現在的星宇航空已與兩年半前不一樣，各方條件及完整性都已到位，國門即將開啟，相信各部門都做好準備，能在開放國門時立即提供國人最優質的服務。

對於疫情觀光發展，陳時中表示，就像張董事長在這幾年不畏疫情做足準備，所以相信在後疫情的時代，機會留給有準備的人，「因此我們要趕快整軍，讓每個企業都能復甦。」

被問到會邀請其他候選人？張國煒說，基本上他們不會主動邀約，這次是陳部長主動關心，因為之前陳部長就是負責防疫這一塊，也非常關心觀光業者的發展，現在國門即將要打開，雖然已經卸下部長位子，但還是持續在關心觀光業復甦。

張國煒說，對他來說，這不是什麼政治問題，「就是純粹陳非常關心我們，我們非常歡迎部長」，所以跟大家座談，後疫情時代，觀光業如何發展及安排。