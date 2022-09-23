民進黨台北市長參選人陳時中提到，有特定意識形態的人刻意在台灣內部製造混亂，企圖讓大家對社會產生不信任感。國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱呼籲，請台北市民用手上的選票下架這個割裂社會的政黨。

高揚凱23日在臉書粉專貼文表示，陳時中跟曹興誠對談，提到「防疫期間，有特定意識形態的人，刻意在台灣內部製造混亂，企圖讓大家對社會產生不信任感」。高揚凱認為，這篇貼文本身，就是割裂台灣社會的教科書範本，先將質疑防疫的人，通通打成特定人士，貼上企圖讓社會產生不信任感的標籤，再補上自己是努力凝聚共識的一方，完美呈現了做賊喊抓賊的民進黨風範。

高揚凱接著指出，去年疫情爆發後，民進黨不是趕緊想辦法加速購買疫苗，而是火速指責萬華是防疫破口。隨著雙北疫情升溫，網軍開始大舉出動帶風向，稱全台灣陪著雙北坐牢。這種典型民進黨「割裂社會，製造社會內部混亂」的做法，相信大家都還歷歷在目。

高揚凱認為，民進黨疫苗部署太慢，還阻擋民間組織採購疫苗、封存採購合約等資料，任何一個國民都有資格提出質疑。怎麼到了陳時中的臉書上，這些人就變成製造內部混亂的特定人士呢？然後一開始不幸染疫的縣市，就淪為民進黨卸責的對象，紛紛被貼上標籤，難道這些人就不是中華民國的國民嗎？

高揚凱呼籲，台北市民不要再被民進黨操弄下的媒體給遮蔽，不要再害怕民進黨龐大的網軍系統，而是要用手上的選票、透過民主的方式，下架這個割裂社會、只為政治私利服務的可怕政黨。