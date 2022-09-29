質疑蔡適應轉移協助黑道焦點 謝國樑：用法律還原真相

民進黨立院黨團29日上午召開記者會，再質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑涉嫌洗錢。對此，謝國樑競辦發言人余治明下午表示，這場記者會從頭到尾是場烏龍，並質疑民進黨是為蔡適應遭爆料涉協助天道盟太陽會一事，轉移社會大眾注意力。

余治明指出，民進黨團29日上午的記者會，公布所謂共同借貸給林冠百的三家公司名稱，但其所公布的「公誠興業」並非三家公司之一，也並非台灣公司，而是境外公司，所以才用美元借貸。

余治明認為，民進黨根本就是在「轉移焦點」，今天的胡亂指控，其實就是要轉移蔡適應28日遭爆料，涉入施壓協助天道盟太陽會的焦點！所以，民進黨根本沒有好好確認事實，也不管真相，只想幫蔡適應開脫，分散社會大眾的注意力。

余治明痛批，面對這種不求真相，只潑髒水的不道德、涉嫌違法的行為，謝國樑競選辦公室會用最快的速度，向召開記者會的相關民代提出告訴，並在訴訟過程中把民進黨所質疑的金流和匯款紀錄全部完整、清楚提供給法院。余治明進一步表示，屆時也會讓民眾知道，民進黨如何用不實之詞來污衊謝國樑。

余治明說，民進黨從頭到尾都不敢提告，僅透過開記者會抹黑卻不敢讓法院來還原事實，他質疑綠營心虛，擔心遭民眾拆穿一切的指控都是胡說八道，只為了幫蔡適應轉移焦點。

另外，余治明也說，整件事從一開始質疑金星公司資本額僅700萬元，卻能都借出一億元台幣，到現在每天都找一個不同理由來開記者會，真的是太烏龍了！他指出，若依民進黨這種不求真相的烏賊選舉方式，即便我方今天此時此刻就提供完整的匯款紀錄，明天民進黨還是會找其他的理由再開記者會，進行其他不實的指控。

余治明最後強調，謝國樑競辦一定會訴諸法律來還原真相，雖然民進黨持續潑髒水，但他們相信基隆民眾的眼睛是雪亮的，事實真相為何，正義跟清白還是會到來。