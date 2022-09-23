台北市選委會23日在台北市信義區公所模擬投票，邀清75位民眾及15位唐寶寶一同參與，並說明NG投票行為，諸如投票日拉票、撕毀選票等，而今年適逢疫情，選務上的防疫工作也格外重要，台北市選委會副總幹事余淑𡝮表示，若民眾當日發燒仍可以投票，會規畫專門動線，由專人帶領，進入防疫遮屏圈票。

市選委會表示，11月26日將舉行地方公職人員選舉，北市今年共可領4張選票，市長（淺黃色）、市議員（白色）及里長（粉紅色），同日辦理公民複決投票（白色），共設置1755個台開票所，及動員34222名工作人員。

信義區公所模擬投票現場，75位民眾及15位唐寶寶，依序量體溫消毒，後查驗身分並領票，也現場演練NG投票行為，諸如投票日拉票、撕毀選票等，今年也與台灣設計研究院合作，優化投開票所的指引標示及選舉公報，提升布置效率及投開票所一致性。

台北市選委會代理主委藍世聰表示，目前中選會規定居檢者跟居隔者，還是不能投票，有跟中選會建議讓這些人有投票權利，未來防疫規定可能改變，可斟酌考量。

藍世聰表示，10月13日開始有0＋7規定，要等中選會說明，如果是現行3＋4，依照規定3天在家居檢不能投票，後4天自主管理若篩檢陰性可出門也能投票，如果是0＋7規定，7天是自主管理，都可以出門應該要讓他投票，這部分請中選會明確說明，是否開放投票。

余淑𡝮表示，若量測體溫遇到民眾發燒，當天仍可以投票，有規畫專門動線，會請民眾戴手套入內，專人引導領票，進入防疫遮屏圈票，之後等民眾投票後，工作人員隨即清消遮屏，手套會脫掉丟入出口處垃圾袋，並幫民眾清消。

至於4年前九合一大選綁公投，出現邊開票邊投票、開票到半夜等亂象，對此，余淑𡝮說明，選罷法主管機關是內政部，選務執行單位是中選會，市政府也有請示，投開票所都是單一獨立，若完成投票即可布置為開票所，若下午4時前抵達的民眾，會保障投票權利讓他們投完，並由工作人員舉牌拉線，以抵達投開票所現場為標準，之後來的不可投標。