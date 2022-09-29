國民黨高雄市長參選人柯志恩29日針對930大家族誓師大會舉辦說明記者會，柯志恩呼籲，對民進黨執政不夠滿意、希望高雄值得更好的民眾都歡迎勇敢站出來支持柯志恩，雖然前市長韓國瑜930造勢晚會不會現身，但有望在10、11月時到高雄為她站台。

柯志恩表示，希望對民進黨執政覺得不夠滿意或認為高雄有更好選擇的民眾都能在930勇敢站出來。國民黨過去4年在高雄歷經第5次公開投票，其實對很多人來說真的有點累了，她希望高雄的選情能透過930大型造勢晚會催出大家的熱情，讓大家更能關注高雄選情，這也是930活動最重要的主軸，盼國民黨能夠重返4年前的榮耀。

柯志恩表示，雖然韓國瑜不會現身930造勢晚會，但她只要在臉書發出930相關活動預告，都可以看到韓國瑜的留言，引發很大回響，也給予她們非常大的鼓勵和支持，且韓國瑜目前是國民黨宣講團的副團長，未來應該在10月、11月現身高雄為她站台。至於前副市長李四川也因為公事930當天無法到場，但他會在假日用他的行動來力挺柯志恩，並幫大家輔選。

陳美雅表示，930造勢晚會最大的爆點就是柯志恩展現爆發力、演講力、渲染力，希望大家拭目以待，來賓包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、立委鄭麗文、高金素梅都會參與，也有神祕嘉賓會到場，她們發出英雄帖，邀請所有民眾站出來力挺正義、公理、正道。

柯志恩競選團隊執行總幹事蕭漢俊指出，930活動將於晚間7時正式開始，住在市區的朋友可多利用捷運、輕軌，至於住在縣區的支持者，包括六龜、甲仙、燕巢、茄萣等山線、海線的民眾，就會由遊覽車接送，只要反對民進黨的民眾都希望站出來支持柯志恩。