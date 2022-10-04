「高雄左營萬年季」已連續22年舉行，是高雄每年重大盛會，但去(2021)年因疫情停辦，高雄市副市長史哲宣布恢復，於10月7日，一連4天至10日在孔廟舉辦，左營萬年季是高雄最具在地特色文化觀光慶典活動，今年萬年季再度突破與創新，為在地宗教盛事，也邀請民眾來一場文化歷史之旅。

迓火獅

史副市長與在場嘉賓共同體驗迓火獅（高雄市政府提供）

今年萬年季活動，展現不同以往氛圍，不僅持續保有傳統迓火獅、火獅出巡、火獅祈福外，更增添了創新與國際元素，包含蓮池潭水面可供打卡可愛獅寶氣球公仔、萬年攻炮城比賽融合漆彈、行動廚房特色市集，集合全省來自北中南超大規模30台餐車嘉年華，還加入在地40攤文創攤商、全國鼓藝大賽及國際踩街嘉年華等，另在開幕之夜邀請老少咸宜「紙風車劇團」演出精彩兒童劇等豐富活動！

台灣近兩年因疫情影響，造成社會大環境動盪，現疫情解封之際，期許人們在後疫情時代，要有如獅王懷抱王者般的膽識與勇氣，面對各項挑戰，在萬年季迓火獅的祈福下，將民眾祈願上達天聽，邀請大家一起共同祈求保佑台灣這塊寶地能夠獅來運轉、神佑萬年。

史副市長表示，今年的萬年季融合傳統文化與新創思維，希冀藉由更多年輕人參與為地方注入新血，讓萬年季的火獅精神能傳承下去，保佑高雄、台灣平安順遂，在市府團隊的努力下，活動精采，歡迎民眾在國慶假期帶家人、朋友好好體驗兼具在地傳統與創新的高雄左營萬年季！