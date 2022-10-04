高雄鳳山謝姓男子到餐廳用餐，將心愛的寵物狐獴暫留在汽車上，豈料狐獴調皮、自行解開胸背帶逃出逛大街，謝男吃飽後發現狐獴不翼而飛，急得在臉書社團PO文尋找。所幸網友提供線索，表示曾在鳳山一處工地看到狐獴可愛的身影，在警方協助下聯繫工地負責人後順利尋回。

狐獴被工人帶回派出所時，還一臉「我是誰？我在哪裡？」的模樣。謝男衝到派出所，看到心愛的狐獴又回到身邊，趕緊「抱緊處理」，也承諾會買背包「隨身帶著牠」，不會再發生這種事。

警方表示，謝男9月29日下午4時開車到鳳山區瑞興路某家餐廳用餐，暫時讓身著胸背帶的狐獴留在車上休息，謝男怕狐獴悶熱，還打開打開車窗保持通風。不料，生性好奇的狐獴竟自行解開胸背帶上的繩子，直接溜出車外。

謝男及家人發現後，急得要命，當下四處遍尋不著，就到臉書「鳳山人在地大小事」發布協尋文章。有網友提供消息，表示發現狐獴出現在附近1處工地，謝男一家人趕往工地尋找，才發現工人已經下班，便向成功派出所求助。

所幸，在警員協助聯繫工地負責人之後，得知確實有工人拾獲狐獴，但不知怎麼找到主人，便先帶回家照料。拾得的工人隨後也將狐獴帶至派出所，狐獴終於和主人謝男團員。