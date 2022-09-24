泰籍移工遭倒車同事輾斃。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

泰籍移工遭倒車同事輾斃。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原區惠陽街24日進行汙水管線工程，黃姓男子駕駛砂石車，倒車時不慎將後方正在進行探測的泰籍移工輾斃，一旁同事見狀大喊，黃男才驚覺輾到人，移工肢體破碎已明顯死亡。台中市勞檢處已派員實施檢查，將予以停工改善，如違反職業安全衛生法，將處3萬以上、30萬元以下罰鍰。

台中市勞檢處指出，「台中市豐原區汙水下水道系統第一期-主次幹管工程第4標」，今天上午11時於豐原區惠陽街5號進行路面刨除工程時，65歲黃姓男子駕駛砂石車，倒車時不慎將54歲泰籍移工蘇男當場輾斃。

據了解，當時泰籍移工頭戴耳機，站在後方進行探測工作，疑開車黃男未注意後方有人，造成意外發生；移工被輾後，一旁的工人見狀吃驚大喊，黃男發現撞到人緊急停車查看，但移工肢體破碎已明顯死亡，警方獲報後已通報勞檢處。

台中市勞檢處指出，已派員實施檢查，將予以停工改善，如查有違反職業安全衛生法部份，將處3萬以上、30萬元以下罰鍰，及視違法情節移送司法機關參辦。