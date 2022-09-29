台中市長盧秀燕29日晚間攜手台中市第3選區議員參選人吳瓊華於烏日區農會舉辦「鄉親來燕會」施政說明會，現場湧入逾百位鄉親，盧秀燕表示，她與吳瓊華都是烏日的媳婦，今日回到這裡跟大家報告，4年前許諾的，如今已一一完成。

今日活動除盧秀燕競選團隊、吳瓊華競選團隊外，烏日區農會、市政顧問、各里長也到場相挺。盧秀燕向鄉親細數政見，包括恢復老人健保、開通中捷綠線，屠宰場不到烏日、溪尾二橋開通及增設公托、公幼等都有說到做到。

盧秀燕表示，她上任後最優先的政策是恢復老人健保，第1年就爭取追加預算，成功恢復。盧秀燕也指出，當初有人反映，捷運綠線蓋了10幾年遲遲未開工，捷運的起點在烏日一定要通車，中捷綠線也在去年4月25日順利通車；除了捷運綠線，溪尾二橋是烏日對外的重要通路，更是耗資6億將其完工，從此烏日到彰化芬園路程由55分鐘縮短為7分鐘。

此外，烏日區也陸續建設了公托、公幼；除了幼托外，近年烏日人口快速增長，旭光國小招生人數爆增，市府也耗資2億建新校舍，全面提升烏日的教育資源。

盧秀燕進一步提及，北區的屠宰場曾要遷到烏日，吳瓊華如此溫柔的人，竟氣到率烏日的鄉親去市府抗議，都是為了保護烏日，因此她上任後也將台中市肉品公司屠宰業務分配給其他縣市，保證屠宰場不會來到烏日。

盧秀燕表示，她與吳瓊華都是烏日的媳婦，4年前參選台中市長時，也在烏日舉辦說明會，鄉親都很支持她，短短4年，當初許諾的如今已一一完成，沒有讓大家失望，更表示，選舉無「撇步」，只有親自到場拜託鄉親，盼鄉親繼續支持。