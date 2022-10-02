台中市長盧秀燕今天首度踏進自己的競選總部，推廣台中咖啡產業、與青年座談。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕今天首度踏進自己的競選總部，推廣台中咖啡產業、與青年座談。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕力拚連任，競選總部上周於大里區成立，盧秀燕2日首次踏入競選總部，參與咖啡推廣活動並與青年座談。盧秀燕說，不希望總部對立、政治味太強、太激烈，要是快樂、和諧且對台中有益的地方，包括總部外觀、文宣都以打破傳統選舉的方式呈現。

盧秀燕2日親自手沖台中市在地四角林咖啡，並表示，上任後與台中市農會致力推廣台中市的咖啡，競選總幹事及工作人員規畫相關活動，希望總部舉辦對台中市有益的活動。

除了沖咖啡外盧秀燕還與台中在地青年座談，盧秀燕談到這次文宣以明信片方式設計，將台中市29個行政區的地圖以色塊方式呈現，讓民眾可以寫明信片寄給朋友，也能把想說的話投到競總信箱。

被問到是否是積極爭取年輕人選票，盧秀燕表示，這幾年她在台中市政府推動很多攸關年輕人的政見，當然也想爭取年輕族群的認同跟肯定，跟年輕人互動要也要尊重年輕人的方式，年輕人可能不喜歡過去傳統的方式，透過今天這樣喝咖啡輕鬆聊，將心中對台中的願景寫下來，用明信片寄給她來傳達，爭取年輕人認同。

面對年輕人提到的動保、親子議題，盧秀燕說，自己上任時台中只有1座寵物公園，自己拚命做，新增6座目前有1、2座還在施工中，未來若有機會會還要再加強建置；親子部分，台中有全台第一座國民暨親子運動中心，希望大家都能一起出來運動。

先前民進黨台中市長參選人蔡其昌曾說盧市長到外縣市輔選，台中市民都看不到盧市長。盧秀燕再次強調，希望這次選舉是正面選舉，給孩子們良好的民主示範，自己也一直在貫徹。