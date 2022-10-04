無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前到大學生進行座談，她透露同學們最踴躍提問的是與長照及老人照顧有關的議題，而看著年輕人迫切想知道候選人要如何解決問題，「回應他們、提出願景，是我無可迴避的責任」。

黃珊珊今（4）日在臉書表示，日前到台大參加「與市長有約」座談會，發生了一件讓她既訝異又喜憂參半的事情，那就是同學們最踴躍提問的領域，竟然是與長照及老人照護有關的議題。

黃珊珊認為，喜的一面是年輕人能夠理解他們與老人是相互連結的命運共同體，大家都有掛念在心頭的父母，且每個人都會衰老，世代對立應轉為世代合作與共榮；憂的一面則是，人口高齡化的問題，確實影響到了青年世代的生活，也許是因家中長輩開始出現照護需求，讓年輕人意識到，政府必須提供完善的福利政策，他們才能夠安心為夢想打拚。

「這些年輕人們熱切地看著我，想知道參選人們要如何解決問題，而回應他們、提出願景，是我無可迴避的責任。」黃珊珊因此提出相關政策，若當選將擴大設置長照與日照中心，目標是「一國中學區一日照中心」，並推行青銀換居解決囚老問題，同時透過包租代管將釋出的老屋提供給青年族群，讓居住正義也能同步實踐。