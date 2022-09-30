天麗生技公司捐贈的「英語愛閱專車」正式啟航。(林欣儀攝)

天麗生技公司捐贈的「英語愛閱專車」正式啟航。(林欣儀攝)

提升台中市孩子國際化程度，台中市府積極推廣雙語教育，連續2年外籍師資數量居全國之冠，且自購改裝首部「英語希望傳愛專車」，穿梭在市區與偏鄉，至今已上萬名學生受惠，市府去年接受天麗生技公司捐贈車輛，成為第二輛專車資源，該公司還加碼捐贈500多冊英語圖書，「英語愛閱專車」正式啟航。

代表市長盧秀燕參加啟航儀式的副市長令狐榮達，特別感謝天麗生技公司發揮愛心、善盡企業社會責任，他說，投資教育可讓孩子受惠一生，絕對值得，天麗生技公司捐贈「英語愛閱專車」給市府，將來搭配外師到需要的學校做英語教學，學生有機會直接與外籍人士對話，在遊戲過程中喜歡上英語。

令狐榮達說，台中市近幾年逐年增加預算、增聘外師，外師人數從2018年僅23位、今年已達到185位，不但數量全國最多，且29個行政區區區有外師，另教育局推動3個「E」 (Everyday、Everywhere、Everyone)，鼓勵孩子勇敢開口說英文。

天麗生技公司執行長王宗易說，公司半年前捐贈「英語愛閱專車」，經過不斷修正、改良設備，同時陸續蒐羅精選500多冊英語圖書，終於讓車輛及書籍全數到位，期望專車啟動後傳遞愛到偏鄉，讓教育由遠扎根。

教育局長楊振昇表示，為弭平資源落差，英語希望傳愛專車跑遍台中偏鄉與山區學校，透過專車引進人才、資源，落實城鄉無差距的教育正義；即將啟航的「英語愛閱專車」與原有的傳愛專車不同，是以英語圖書為主軸，延伸英語說故事、圖書共讀、角色扮演短劇等多元模式進行，以更趣味化、提高互動參與度的方式邀請孩子與外師對話。