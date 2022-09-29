疫情影響造成公車業者營運淒慘，新北市公共汽車客運商業同業公會向新北市政府申請調整公車運價，經專家學者評估計算後，新北市府同意自10月1日起調整公車運價為23.6336元，並協調與台北市同步實施，但民眾乘車票價維持不變。新北市交通局長鍾鳴時指出，粗估增加6.6億元預算，但他表示，若公車運量回恢復疫情前水準，運價不會等兩年，就會重啟談判。

交通局長鍾鳴時表示，公車運價是指公車營運成本及合理利潤的每段次金額，依據「公路法」第42條及「汽車運輸業客貨運運價準則」第11條規定，每2年得檢討1次。

鍾鳴時說，而票價是指民眾搭乘公車的每段次金額，兩者價差由政府補貼，本次運價是由新北市公車公會依規定提送市府審核，運價結構已考量疫情影響公車運量銳減、適度反映物價，並要求業者持續照顧勞工及調整合理人力配置等因素，核定由原19.3731元調整至23.6336元，增加4.2605元，其中包含油價基本單價1.13元，經與台北市協商運價將同步自10月1日起實施。

鍾鳴時表示，新運價實施後會持續督促公車業者提升公車服務水準，落實防疫作為，以及調升駕駛及從業員工薪資待遇，全面改善公車勞動條件與服務態度，讓市民朋友搭乘公車更具信心，公車票價維持不變，歡迎市民朋友多加利用。

鍾鳴時也指出，依照過去疫情前的運量，運價每增加1元市府就會增加2到3億元預算，若是疫情期間，則是增加1元運價約增加2億元預算，這次調整粗估市府會增加6.6億元。鍾鳴時也說，若是運量回穩，運價不會等到兩年，就可能會重啟談判。