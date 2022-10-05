9月全球金融市場表現失色，MSCI世界指數同期重挫-9.46%，全球債市下挫-5.2%，美國投資等級債也走跌-5.8%，不過根據統計，仍有表現相對亮眼的投信發行全球多重資產基金，且績效維持正報酬，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、街口多重資產基金、安聯特別收益多重資基金、群益潛力收益多重資產基金等。

保德信指出，多重資產基金在行情震盪時，能透過靈活調整各資產配置，並善用避險操作而達到降低波動目的，且因為多重資產基金能持有各類資產，當行情反彈時不會錯過股債、REITs等的彈升走勢，因此績效表現往往能相對抗震，不過因為各家業者的配置與投資訴求不盡相同，績效仍須視團隊挑選標的而定。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，從美國最近公布的就業及消費經濟數據來看，整體底氣強健，讓聯準會寧願犧牲經濟成長以換取通膨回落，市場也因此預期經濟衰退將難避免，歐洲更是面臨經濟走軟及通膨夾擊，不得不升息也加劇其經濟前景的悲觀程度。根據FactSet資料，過去三個月S&P500指數第三季企業獲利預期已下調6.6%，隨著緊縮政策效果陸續發酵、強勢美元侵蝕獲利等，預料未來數季企業財測都還有下調空間。

除了透過多重資產配置，張書廷認為，投資人不妨同時將ESG投資概念納入，由於ESG已成為全球投資顯學，符合ESG的企業往往能獲得更多市場資金青睞，且營運面因為符合市場趨勢，有利於開拓新商機來挹注企業獲利，成長性看升，在ESG的加持之下，能讓相關多重資產標的走勢更為穩健。