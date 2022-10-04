全球央行加速貨幣緊縮腳步，致力打擊位在數十年高點的通膨率。聯合國3日示警，美國聯準會（Fed）與其他央行若持續升息，恐將全球經濟推入衰退深淵，接著將陷入長期停滯，其中又以開發中國家受創最深。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在年度全球經濟展望報告指出，若是聯準會繼續激進升息，可能對開發中國家造成重大損害。聯準會每調高基準利率一個百分點，將讓其他富國的經濟產出在接下來3年減少0.5％，對窮國的打擊更大，恐將經濟產出削去0.8％。

UNCTAD指出，聯準會今年迄今升息12碼（300個基點），可能讓窮國未來3年的經濟產出減少3,600億美元，繼續緊縮貨幣將再帶來額外打擊。

UNCTAD祕書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）指出，「現在還有時間讓全球經濟離開衰退邊緣，我們擁有平抑通膨和支撐所有弱勢群體的工具。當前的升息行動衝擊最脆弱的一群，特別是開發中國家，並可能讓全球經濟跌入衰退深淵。」

UNCTAD將今年全球經濟成長預測由2.6％下修至2.5％，預期明年成長率再放緩至2.2％。

今年來聯準會五度升息，致力遏阻位在40年新高的通膨率。美國聯邦基金利率由年初時接近零的水準，升至目前的3％至3.25％，寫下2008年初以來最高紀錄。 聯準會官員暗示，年底前再升息5碼，利率將升到4.25％至4.5％。

在此同時，歐洲央行（ECB）與英國央行也加快升息腳步。根據世界銀行數據，全球央行在7月的升息幅度，創下1970年代初期開始統計以來最高紀錄。

印度央行日前表示，富裕國家央行大舉升息，恐讓全球經濟面臨繼疫情和俄烏戰爭後的第三波重大衝擊。

UNCTAD亦表示，升息無助緩解能源和糧食短缺，政策制定者應該聚焦直接針對物價上漲的措施，例如設置價格上限。