根據《ETtoday新聞雲》公布的台北市長選戰最新民調，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持居冠，其次為民進黨參選人陳時中的29.4%，無黨籍參選人黃珊珊為22.8%。資深媒體人韋安表示，他對蔣萬安所做的3個預言或研判，都說中，他甚至預言，只要這樣持續下去，蔣萬安的贏面應在6成5以上。

韋安今(23日)在臉書表示，他對蔣萬安所做的3個預言或研判，都說中，而這些也是蔣萬安未來能否勝選的關鍵。

一，堅持一貫溫和理性風格，不要去在意和黃珊珊搶奪藍營基本盤，泛藍票是跑不掉的。為迎合深藍意識，反而會遠離中間。二，尊柯友黃批陳，與白色力量的競爭，但不要敵對化，創造最後關頭白色奧援的餘地。三，北市議員3劍客王鴻薇、徐巧芯、游淑慧，既可牽制對手的火力，又能擊中要害，當然也會有力攻防，應該持續發揮下去。

韋安甚至認為，以上3點只要持續下去，蔣萬安的贏面應該會在6成5以上。

韋安曾分析北市長選情指出，只要蔣萬安「尊柯、友黃、戰陳」，堅定地證明他能夠奉行蔣經國的做事路線和精神，要贏還是有機會的，即使看到陳時中聲量升也別緊張，因這只不過是綠營歸隊的慶祝行情。他甚至指出，不要糾結於穩固深藍基本盤，因為這不是在選黨主席，而是要力陳自己是到底怎樣的人，以及未來能為台北市民做什麼？