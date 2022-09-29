民進黨台北市長參選人陳時中今出席社會住宅政策座談會。陳時中致詞表示，他會參考國際上的做法，也會將社宅聯盟的意見納入政見考量，例如在租金的部分，希望用「量能付費」的概念來做，實際減輕住戶的負擔。

陳時中指出，在高房價的台北，社會住宅的議題與政策是台北市政重要工作的一環，因此在8月28日就已經提出居住政策「台北安居123」。在社會住宅的部分，目標是要達到社宅佔全市住宅存量的6％，也就是要達到國際上的標準。

陳時中表示，他的社會住宅政策會從「量、質、價」三個面向來思考。

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱說，台灣的社宅面臨到三大挑戰，在興辦面、營運面及持續面上，都有許多問題需要解決。也當場提出相關建言，例如都市開發得利應該要回饋社會住宅、或是以「收入」來設算可負擔之租金、以及未來社宅入住機制改採輪候制等。

陳時中在聽取建言後則表示，他會參考國際上的做法，也會將社宅聯盟的意見納入政見考量，例如在租金的部分，希望用「量能付費」的概念來做，希望實際減輕住戶的負擔。

陳時中強調，一個政策如果沒有辦法照顧到人，這樣的政策就不算好；政策方向還是要「以人為本」，能夠真正照顧到每一個台北市民，才是最重要的事情。