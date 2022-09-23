資深媒體人周玉蔻指稱，前立委蔣孝嚴晶華飯店女主角是超級名媛張淑娟；張淑娟強調絕無任何自損清白之事，已委託律師提告。資深媒體人陳鳳馨表示，當年這篇新聞是她寫的，她可以很肯定地說，女主角並不是張淑娟。

針對周玉蔻的爆料，陳鳳馨23日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這兩天莫名其妙爆出一個張淑娟，她跟張淑娟一點都不認識，但她知道張淑娟不是女主角，她卻被人抹黑成這個樣子，甚至讓一個女人莫名其妙承受這種壓力。23年前，「晶華開房間」該篇新聞是她寫的，所以確定女主角是王姓女子，另外，所謂的晶華VIP是胡說八道。當時女主角為了要取信黨政高層，所以就把開房間的日期和時間講得非常清楚。

陳鳳馨接著表示，這些來源都是來自女主角，既然來源是女主角，所以她可以很肯定的說，女主角並不是張淑娟。

陳鳳馨指出，當年蔣孝嚴請辭總統府秘書長，並沒有女主角跳出來，女主角是從頭到尾否認，所以這件事已經傷害很多女人。而這件事最可惡的是，用傷害女人的方式，來吸引很多人的注意力。這個社會若要成為凌遲女人的幫兇，那就繼續談吧，但是這件事並不是決定市長的一個話題，相反的，呈現出來的是，這個社會有多麼嗜血，不斷的傷害女人。