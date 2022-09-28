媒體人周玉蔻近日狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親陳年緋聞，甚至誣指前中姐張淑娟涉蔣父緋聞而挨告，並和台北市議員王鴻薇互嗆。而她今(28日)原定上午要到北檢按鈴申告台北市長柯文哲、蔣萬安「公開誹謗」，如今最新消息傳出，改由律師提出訴訟。
根據《放言》臉書深夜最新公告，周玉蔻原定今早上10點，於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，改由律師代為遞送訴狀。
媒體人周玉蔻近日狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親陳年緋聞，甚至誣指前中姐張淑娟涉蔣父緋聞而挨告，並和台北市議員王鴻薇互嗆。而她今(28日)原定上午要到北檢按鈴申告台北市長柯文哲、蔣萬安「公開誹謗」，如今最新消息傳出，改由律師提出訴訟。
根據《放言》臉書深夜最新公告，周玉蔻原定今早上10點，於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，改由律師代為遞送訴狀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。