媒體人周玉蔻近日狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親陳年緋聞，甚至誣指前中姐張淑娟涉蔣父緋聞而挨告，並和台北市議員王鴻薇互嗆。而她今(28日)原定上午要到北檢按鈴申告台北市長柯文哲、蔣萬安「公開誹謗」，如今最新消息傳出，改由律師提出訴訟。

根據《放言》臉書深夜最新公告，周玉蔻原定今早上10點，於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，改由律師代為遞送訴狀。

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