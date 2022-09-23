大安、文山區市議員參選人高揚凱認為，民進黨近日針對論文與期刊的抄襲爭議，到處抹黑、潑髒水，無止境的秀下限，相信民眾眼睛是雪亮的，讓我們用選票好好「封存」不適任、沒格調的塔綠班，才是市民之幸，國家之福。

高揚凱表示，民進黨從不檢討自己，遇到問題先說別人，轉移焦點最在行，近日高虹安論文爭議就很明顯，先說論文有抄襲、再來戰參選人的說話態度，總之顏色不對，什麼都是錯的，而周玉蔻說，四叉貓劉宇揭發高虹安大學念師大，靠補習背考古題才能考上台大碩士，根本稱不上什麼學霸。

高揚凱強調，即使補習也是靠自己努力，請問補習跟考不考得上台大到底有什麼關係？為何要瞧不起靠自己努力追求理想的人？在「後英文時代」，民進黨側翼們發了狂不問是非，反正敢講敢衝、搏到新聞版面就算贏。

高揚凱表示，至少花十二億整修興建的新竹棒球場缺失一大堆，讓國手重傷不能參賽，才打兩次球就閉館，塔綠班們吭都不吭一聲，讓熱愛運動曾為足球校隊、大學時參加棒球隊的他非常痛心，他指出，充滿歧視偏見、毫無運動家精神，從來就是民進黨自己，台灣選風每況愈下，塔綠班要負最大責任。

對於有網友留言肯定他在政論節目上表現與論述邏輯清楚，以「男版高虹安」形容，高揚凱表示，特別感謝關心他在鏡頭前表現的好朋友，留言讚聲、鼓勵或批評他都有看到，會作為檢討改進求進步的參考，把握選前時間，盡可能的透過媒體與社群平台，讓大家認識他，進一步支持他，在節目上也會繼續秉持中道理性態度，持續為公益與弱勢發聲，與塔綠班戰鬥到底。

高揚凱認為，戰鬥不必然是破壞和諧；戰鬥，更可能是進步的泉源，他唾棄為達勝選目的不擇手段的塔綠班與側翼的奧步，無法認同只問顏色不問是非的偏執，有所不為，不求戰但不畏戰，敢戰且能戰，戰鬥凱將為大安文山的發展而戰，為鄉親安居樂業而戰。