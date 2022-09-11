人命不是最優先？衛福部過去疫苗採購政策諸多爭議，近日更被慈濟執行長顏博文爆料指出，去年BNT採購確實受到許多政府阻撓動作。前立委蔡正元痛批，讓救命的BNT疫苗延遲抵台，前衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦、立委范雲則搞出諾富特飯店的防疫破口，他忍不住痛罵：「民進黨置台灣人安危於不顧，這種政府該去死死累！」網友也怒批：「視人命如草芥！」

蔡正元今(11日)在臉書發文表示，慈濟的執行長顏博文公開證實，去年台灣疫情爆發，人民渴望能打到進口疫苗BNT，但是民進黨政府上上下下，包括陳時中都全力打壓。想要購買BNT疫苗的人士，當時想購買BNT疫苗救苦救難的人，有民間企業、慈濟、佛光山、花蓮縣政府、雲林縣政府，但都被蔡英文、蘇貞昌、陳時中，以及民進黨一大票人阻擋。

他指出，阻擋的原因有幾個：例如吳子嘉說的有人要藉機貪汙，有人要硬推銷技術很低的高端疫苗，有人想玩反中的政治戲碼，一齊排斥BNT。瘟疫當前，民進黨這掛人還有心思玩反中，找的碴是BNT的總代理是上海復星，BNT疫苗的包裝盒上可能有簡體字。最後在民怨沸騰下，民進黨動員打高端疫苗失敗後，民間企業公開叫陣蔡英文，證嚴上人找蔡英文通話，民進黨政府才軟化同意進口疫苗。

但是小動作還是玩個不停，運到台灣的BNT疫苗的外包裝，有上海復星「復必泰」的中文字樣。陳時中假裝跑去機場迎接，實際上是去要求除掉中文字樣，陳時中才肯簽收放行。上海復星是BNT總代理，而且上海復星還是BNT的第三大股東，民進黨政府推銷高端疫苗不成，惱羞成怒全力阻擋BNT疫苗。

顏博文公開透露當時，想捐BNT的工商界人士在所多有，但都被民進黨人威脅恐嚇縮回去，台灣幸好有不屈不撓的民間企業與慈濟，否則台灣人去年打不到BNT疫苗。蔡正元痛批，民進黨的陳時中、鄭文燦、范雲，又搞出諾富特飯店的防疫破口，不知道台灣又要多死多少人，「民進黨置台灣人安危於不顧，這種民進黨政府該去死死累！」

網友也怒批：「救命的事也要A！真的是夠了！」、「真可惡，政黨個人大利益於人民生命，台灣人民還不覺醒嗎？」、「台灣有錢買疫苗買藥本來就不困難，困難的是如何通過阻擋者！」、「禍國殃民的政客！」、「視人命如草芥，視廉潔如糞土，視金錢如性命，視羞恥如無物！」、「問題是，現在這些破事，有多少綠綠支持者能看到真象，看到又信不信，即使信了，能不能改變他們心中對綠營的支持」。