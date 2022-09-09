民進黨台北市長參選人陳時中發布免治馬桶宣傳影片，卻遭外界聯想到電影「熔爐」片段，針對網路流傳將該宣傳片與「熔爐」片段進行改造的影片，陳時中競選辦公室已報警。國民黨台北市議員徐巧芯嗆，「不要只敢告網友， 請連我一起告！」

徐巧芯在臉書指出，陳時中要對轉發自己的偷窺影片與韓國電影熔爐的二創內容提吿，「我現在立刻轉發，不要只敢告網友， 請連我一起告！」

徐巧芯說，明明陳時中昨天廣播受訪時也提到：「第一時間播出後出現意見，甚至與某戲劇雷同，讓大家想到同一地方去，也覺得不妥，所以即刻下架修正。」

徐巧芯批評，他自己都認為跟熔爐影片相似，要不要先告一下自己？憑什麼昨天自己也說雷同、不妥，今天就說網友違法不當？這是什麼神操作。

針對網路流傳將陳時中人像與電影「熔爐」片段進行改造的影片，並惡意擴散一事，陳時中競選辦公室今日表示，此行徑不僅涉及扭曲陳時中政策影片原意、盜用改造國外影片片段，用移花接木的方式造成觀眾誤解，更是違法不當的造假影片，由總幹事吳思瑤代表向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑陳時中影像的主事者，徹底追溯不法行為。