習慣成自然？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，除公廁「偷窺」畫面、擋慈濟捐疫苗等爭議外，近日又爆出滷肉飯美食照片盜圖風波。有網友在PTT不解發問，說阿中明明現場有去吃，為何還要盜圖？鄉民點出關鍵：「虛構故事營造人設」、「投機作秀習慣了」、「就騙習慣了啊」。

PTT有網友發文問卦：「為什麼要盜圖」，他說，「真的有去吃，現場直接拍就好了，還是請不起會拍照的小編？到底為什麼要盜圖，難道別人的照片比較香？有無八卦」。

鄉民表示：「用別人的是沒差，不過硬說成自己的就...」、「我說，人活得好好的他為什麼要盜圖」、「因為自己拍出來的照片像噴一樣」、「燈光美氣氛佳」、「問黨」、「虛構一個故事營造一個人設，"灣生回家"既視感」、「認知作戰被抓包啊」、「整個塔綠班就是虛造一個故事營造一個黨設」、「二創啦」、「就說誤用了還想怎樣？是想逼阿中負責嗎」、「誤用」。

還有人酸「治肩（動詞）習慣了」、「等等阿中一句我負責結案，再吵罰300W」、「投機作秀習慣了，網路上經營假形象」、「民進黨就是喜歡創人設盜圖」、「太貴了吃不起阿」、「最根本的問題是“人物設定”」、「便宜行事，被抓包再說只是幫宣傳」、「有錢人誰跟你吃路邊攤」。