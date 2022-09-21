民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，並稱自幼成績優異「不是像中華大學夜間部」。高虹安凌晨向中華大學師生鞠躬致歉。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今被問及此事，表示學歷只是客觀事實，不用特別比較。

黃珊珊今上午舉行「永續台北」政策記者會，會後受訪表示，是什麼學校畢業就什麼學校畢業，這就是事實，不用特別比較，並舉例自身，「像我是台大大氣科學轉法律，我也不會覺得厲害或不厲害，就是個事實，客觀事實陳述就好。」

另黃珊珊被問及有網路民調顯示，國民黨籍台北市長參選人蔣萬安於港湖區民調領先自己，黃珊珊表示，有看到該份民調數字只差零點幾，是在誤差範圍內，我覺得都是參考。

另外黃珊珊也對該民調表達不滿，認為其中民調問題「排除黃珊珊後會投給誰」，這種問話方式不客觀。黃珊珊表示，民調就是參考，但也不用太有針對性，還是要爭取每一個人的支持。

另黃珊珊的防災行都更概念遭到民進黨籍參選人陳時中陣營批評是「錯誤認知」，黃珊珊表示，所有的都更都是為了安全，而防災型都更是比較大的定義，是一整個街廓、一整個街區一起規畫都更。

黃珊珊補充，土壤液化潛勢區並非不能蓋房子，新的房子新的標準當然是安全的，但在土壤液化潛勢區的老舊房屋是相對危險，所以他有極需要都更的迫切性，所以施政本來就要有輕重緩急，最需要的地方要優先處理。黃珊珊強調，政策沒有必要口水戰，各自提出政見說清楚就好。

另陳時中陣營也質疑黃珊珊透過市府發布新聞稿護航，北市府有行政不中立問題，黃珊珊則表示，這事情也是看新聞才知道，每個公務單位都會為自己被攻擊作澄清。黃珊珊強調，自己沒有做任何要求或指示，所以跟自己沒有關係。市政府對應該辯護的事情提出辯護，這也是很正常的事。