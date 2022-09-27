民眾黨新竹市長參選人高虹安再被周刊爆料，用資策會補助出差、赴美研修，民進黨新竹市長參選人沈慧虹27日表示，說一個謊要用更多謊來圓，她認為高虹安身為市長參選人，有義務向大眾解釋清楚。國民黨新竹市長參選人林耕仁則說，爆料的實際內容他並不清楚，要請資策會說明。

針對周刊爆料，沈慧虹說，高虹安作為新竹市長參選人，有責任也有義務對大眾的疑惑說清楚，尤其要對新竹市民說清楚，講明白，誠實才是上策，一個謊要用更多的謊來圓。沈也建議高虹安，在資策會期間，用了哪些項目、用了哪些經費，向大家講清楚，解除大家心中疑惑，並指提告也不能逃避問題。

此外，沈慧虹也提到，高虹安這陣子不管是宣傳競選影片或是網美照打卡，都是市府團隊8年來的成果，相信市民也有目共睹，作為市長參選人，應該是對城市提出更多願景政策，而非指責跟謾罵，也請高虹安真正在新竹生活、了解並體會新竹的改變與美好。