九合一選舉剩不到兩個月，「首都之戰」更是萬眾矚目，而今（3）日《TVBS》就公佈了一份台北市長的最新民調，從結果中可以看到，蔣萬安支持度達40％、無黨籍黃珊珊支持度23%，兩人差距拉大至17％，而第三則是民進黨陳時中只有22％，引發討論。

根據《TVBS》公布9月29日至10月2日的台北市長民調可以看到，蔣萬安的支持度相較於8月26日調查結果上升4個百分點，爆衝至40％，而黃珊珊則是下滑了3個百分點，到達了23％，兩人的差距也拉大到17％，而陳時中則因周玉蔻引發的風波，支持度降至22％，位居第三，同時在20歲至29歲的民眾，支持陳時中比例下滑9個百分點至24%。

而透過交叉分析顯示可以看到，在20歲至29歲的民眾之中，蔣萬安的支持度則為27％、黃珊珊則是35％，兩人的變化不大；而在30歲至39歲選民中，蔣萬安支持度則是28%、陳時中20％、黃珊珊維持47％；在50歲至59歲的選民中，蔣萬安支持度則為49％、陳時中25％、黃珊珊14％。