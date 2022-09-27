資深媒體人周玉蔻日前爆料國民黨籍台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴緋聞，卻指名道姓前中姐張淑娟，直至張淑娟昨淚崩提告，周玉蔻才肯認錯，承認報導錯誤，不過周玉蔻風波也讓許多政治人物相當憤慨，喊出「拒上周玉蔻節目」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今也笑稱，很久以前有上過，但是現在不會有人願意上（節目）。

黃珊珊今上午前往長春市場掃街拜票，行前受訪被問及周玉蔻爆料，讓張淑娟淚崩提告，這還是正常的社會嗎？黃珊珊答，當然不正常，這個事情跟她（張淑娟）沒有關係，任何人若被這樣污衊都不會好過，加上是用媒體的公器，我覺得這是天怒人怨。

黃珊珊感嘆，這種事怎麼會發生在台灣民主自由的社會，媒體人用社會公器打壓平民百姓，這件事情真是令人髮指，已經比謀財害命更嚴重。

而談及是否會響應拒上周玉蔻節目，黃珊珊則笑稱，自己很久以前有上過，但是現在不會有人願意上。