卡蜜拉第一段婚姻的子女出席女王葬禮

卡蜜拉將成為第一位有離婚紀錄的英國王后，而她在第一段婚姻中育有一對子女。由於他們十分低調，平常幾乎感受不到他們的存在，和王室鐵粉熟悉了數十年的女王孫子女截然不同。

據《紐約郵報》（New York Post）20日報導，卡蜜拉和前夫鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）育有現年47歲的英國知名作家兼食評家湯姆‧帕克‧鮑爾斯（Tom Parker Bowles），以及現年 44歲，擔任藝術策展人的女兒蘿拉‧洛佩斯（Laura Lopes）。

不過，隨著查爾斯繼位成為英王，卡蜜拉搖身成為王后，他們如今成了眾所矚目的焦點。王室9月19日為女王舉行國葬當天，卡蜜拉的兩名子女意外現身。

75歲的卡蜜拉和82歲的退役軍官鮑爾斯曾於1973年結婚，但因查爾斯介入，兩人在1995年離婚。後來卡蜜拉在2005年時，嫁給小自己兩歲的王儲查爾斯。

而卡蜜拉在第一段婚姻中所生的長子湯姆已婚，和妻子莎拉（Sara）有兩個孩子，曾寫過好幾本食譜，著作曾刊登在GQ和《君子》（Esquire）等知名雜誌上。他2015年訪台時，曾以「地表最夯的美食地」來盛讚台灣，說台灣的美來自人民和慷慨寬厚的心等內在。

而卡蜜拉的女兒蘿拉和會計師丈夫哈利洛佩斯（Harry Lopes）則育有3個孩子，她擔任英格蘭藝術策展人的事業從「太空畫廊」（The Space Gallery）起飛，接著在2005年和合夥人共創「11」畫廊（Eleven gallery）。現年40歲的威爾斯親王威廉，還有38歲的哈利王子2006年曾獲邀參加她的婚禮。後來蘿拉也「禮尚往來」，參加了威廉和哈利兄弟的婚禮。

然而，儘管卡蜜拉如今當上王后，但她的子女將不會獲得王室頭銜。英國《君王》雜誌（Majesty Magazine）執行編輯李特（Joe Little）說，湯姆和蘿拉的名稱不會改變。此外，他們也不會自動獲得蘇格蘭警場（Scotland Yard）的王室等級維安。

李特並指出，以他們所擁有的人脈來說，卡蜜拉的子女相當低調，而他們也想要這樣，兩人重視隱私，通常都喜歡隱身幕後。