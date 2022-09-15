年底台北市長選戰是各方關注焦點，三腳督局勢讓外界難以預測選情，前立委沈富雄分析，無黨籍候選人黃珊珊與民進黨候選人陳時中的支持者有重疊跡象，如果雙方民調差距維持不變，甚至黃的民調開始往上爬，那麼陳就完了。

沈富雄今（15）日在廣播節目《POP撞新聞》受訪時提到，陳時中不是2018年的姚文智，由於民進黨賭在他身上、沒有放棄，是「大號版的姚文智」，因此陳不會重演姚2018年時的17.2%得票率、還是會有20幾%。

他預測，若黃珊珊的民調往下掉，陳時中的支持度就有望上升，但除非國民黨台北市長候選人蔣萬安犯了很大的錯誤，否則就算支持黃珊珊的淺綠選民回頭支持陳，他也趕不上蔣。

根據《TVBS民調》上月底的台北市長民調結果顯示，蔣萬安的支持度為36%、黃珊珊26%居次，陳時中23%排行第三；而根據YouTube頻道「桃園孫先生」近期在北市不同選區所做的街頭民調顯示，在台北市主要的三名候選人中，陳時中的支持度也時常排名吊車尾。