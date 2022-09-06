新竹市前市長林智堅原參選桃園市長，但因論文抄襲堅持不認錯，加上民進黨主席蔡英文力挺，使得「一屍五命」效應擴散北台灣。藍營前立委蔡正元今(6日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，無黨籍台北市長候選人黃珊珊2016年曾被蔡英文「提名」選北市港湖區立委，現與民進黨台北市長候選人陳時中互相瓜分票源，兩個人都落選的話，最終還是因為蔡英文。

蔡正元表示，「不要把年輕人看得就那麼一定對政治沒興趣，必須要用一些花招去取寵。民進黨最近年輕選票大量流失，當然從林智堅開始，從蔡英文處理林智堅的態度開始，全台灣各地大概都有大量流失的現象，而且，愈北部流失的現象愈多。」

「因為北部，年輕人在學校裡面，在團體裡面，聚集程度比較高，通訊息的狀況比較強烈一點。」蔡正元說，「也不表示說，非用這種方式才能爭取年輕選票。我們舉個例子，侯友宜、盧秀燕年輕人的支持度也很高啊，那他們有沒有用這些奇奇怪怪的花招？沒有啊！他們就是老老實實、一步一腳印，去把市政做好，讓年輕人有感，覺得這個市長做得不錯，無論如何支持他是應該的，自然就有年輕的選票啦。」

蔡正元指出，「那你說用一些很奇怪的方式，想要去討好、討巧，在目前很多年輕人就業面對很多困難的環境底下，你去弄這個，只會讓人家覺得，你到底懂不懂我的心啊？」

「黃珊珊拉走了部分陳時中的選票，這也毫不意外，這誰造成的？蔡英文造成的啊！」蔡正元強調，「為什麼蔡英文造成的？因為黃珊珊在2016年曾經在港湖區選立法委員，是誰提名的？是蔡英文提名的。黃珊珊也從來沒有批評過蔡英文，柯文哲這麼大力批評蔡英文，黃珊珊從來沒有喔。所以表示什麼？黃珊珊也是蔡英文的人，陳時中也是蔡英文的人，那你兩個選票互相流通是很正常的。那最後結果呢？你蔡英文總該要拋棄一個吧？」

蔡正元說，「可是現在發現拋棄很困難，搞不好被拋棄的是陳時中，這比較麻煩，所以我覺得這場局是誰造成的？蔡英文自己造成的。林智堅，妳如果沒有這樣搞，會出問題嗎？陳時中，妳沒有讓他把疫苗純粹客觀處理好、疫情處理好，就叫他去選舉，妳不是害了他嗎？再來，妳自己跟黃珊珊關係那麼密切、麻吉了，兩個都是妳的人馬，選票當然會切割嘛，切割就表示你們兩個都沒有當選的希望嘛！怪誰？還不是怪妳蔡英文？所以陳時中、黃珊珊落選，都要怪蔡英文。」