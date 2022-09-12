你不能處理？對於民間團體去年採購BNT疫苗，政府宣稱沒有卡關問題，但為什麼要慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊後，政府採購流程才加速？媒體今(12日)詢問陳時中「如果不是因為你刁難的話，為什麼需要總統出來協調？」陳時中回應「總統有時候在處理有時候不好處理的事情。總統出面來處理，讓它能夠順利，這也是應該的。」PTT鄉民酸爆：「什麼事情需要總統出面」、「處理不好的事情是啥」、「似是而非的話術」。

對於台北市長柯文哲說不是證嚴法師翻臉的話，當年根本買不到疫苗，陳時中說，證嚴法師是對社會非常有志者，有善意、有善心，對社會非常的照顧，「她對我非常的親切，跟非常的照顧。在買疫苗或買疫苗後，我跟她也視訊過，也親自拜訪過她，也跟她一起用過早餐。沒有所謂翻臉的事情。證嚴法師對社會非常的愛護」。

媒體詢問「部長你覺得現在大家會相信你的說法，還是相信慈濟的說法？」，陳時中表示，慈濟有特別聲明過，沒有所謂相關的事情。媒體又追問「如果不是因為你刁難的話，為什麼需要總統出來協調？」陳時中說：「總統有時候在處理有時候不好處理的事情。總統出面來處理，讓它能夠順利，這也是應該的。」

PTT鄉民開酸：「到底什麼事情不好處理」、「不是出面，是擋不住了出來收割」、「媒體好像有點粗暴」、「什麼事情需要總統出面」、「處理不好的事情是啥」、「如果慈濟有會議記錄之類的副本就好」、「不就是買個疫苗，不好處理在哪」、「連謊話都亂編」、「買疫苗是總統的事，那高端也是囉XD」、「不是指揮官嗎？還是你只是傀儡？」、「陳時中最厲害的就是用模糊的幹話轉移焦點」、「你在講什麼啦，累了？」

還有人說「肯定是上面的人授意的」、「似是而非的話術就是唬弄啦」、「他這人就最會躲問題了啊」、「你不是很急？不是沒擋？」、「一層層的圓謊，邏輯根本不通」、「所以陳時中是指他上面的在卡吧」、「水太深了」。