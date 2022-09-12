臨時喊卡？清冠一號公費使用對象限縮引發民怨後迅速修正，傳出會有所改變與民進黨台北市長候選人陳時中有關，陳時中昨(11)日上午坦承曾與疫情指揮官王必勝討論疫情，下午又急速改口稱已經很久沒跟王必勝聯絡，引發熱議。國民黨台北市議員徐巧芯今(12日)在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中可能怕被中醫師集體抗議，所以想要邀功，但後來發現這茲事體大，甚至可能涉及變相賄選，才趕快改口說沒與王必勝見過面。

徐巧芯表示，「他很愛說一些小謊，你可以一天之中，又見王必勝，又沒見王必勝。其實清冠一號，你要公費補助，不要公費補助，只要今天衛福部能講出一個理由，大家能夠接受。因為有些西醫覺得這不科學，但其他一般人也覺得反正沒其他東西可以吃，所以這各執一詞嘛。」

「但我覺得這最可惡的地方在於，陳時中他為了要選舉」，徐巧芯說，「因為昨天下午剛好是他們的中醫師後援會成立大會，所以就有聽到風聲說，這些中醫師要到現場去對他抗議，給他難看，所以他似乎是為了不想要被抗議，趕快去處理。你怎麼可以只因為你先前做過部長，然後王必勝這些人是你的子弟兵，就可以透過他們去輔選呢？」

徐巧芯指出，如果衛福部認為清冠一號是沒有必要的，那就堅持，因為拿出專業，用專業去說服大家，告訴大家為什麼，因為你花的是納稅人的錢。可是今天的情況反過來喔，陳時中為了要在他的競選造勢大會裡面沒有人來抗議他，就去找王必勝說不要限縮，那不是等於濫用了人民的納稅錢，在做一件衛福部本身專業覺得沒必要的事嗎？

「這就是在介入選舉啊，這就是行政不中立啊！而且你還花了納稅人的錢」，徐巧芯強調，「所以陳時中才會在一開始說有，他為什麼要說有？因為他想讓中醫師們知道，這個事情我喬的，下午不要再來抗議了。這當然是要邀功啊，讓中醫師們不要生氣。結果下午的時候王必勝他們出來否認說沒有，當然要說沒有，有還得了！這是公然用納稅人的錢去發清冠，等於說是變相賄選了有沒有？」

徐巧芯表示，陳時中現在最恐怖的是，他為了選舉，他太想當市長，所以為了選上，他什麼事都可以做得出來。即使也未必，但他只要相信了，他就一定什麼事都會做，這種情況對台北市民才是最恐怖的！